Varta Aktie News: Varta am Nachmittag mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Varta. Zuletzt konnte die Aktie von Varta zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 20,92 EUR.

Das Papier von Varta konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 20,92 EUR. In der Spitze gewann die Varta-Aktie bis auf 20,99 EUR. Bei 20,33 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Varta-Aktien beläuft sich auf 38.730 Stück.

Am 24.08.2022 markierte das Papier bei 74,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 255,93 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 13,83 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.06.2023). Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 51,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 20,80 EUR.

Am 13.05.2022 legte Varta die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Varta noch ein Gewinn pro Aktie von 0,15 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 185,29 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,844 EUR je Aktie in den Varta-Büchern.

