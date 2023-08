Varta Aktie News: Varta am Mittwochvormittag gefragt

So entwickelt sich Varta

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Varta. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 20,64 EUR zu.

Um 09:05 Uhr ging es für das Varta-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 20,64 EUR. Die Varta-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 20,64 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 20,33 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.612 Varta-Aktien.

Am 24.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,46 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Varta-Aktie mit einem Kursplus von 260,76 Prozent wieder erreichen. Am 01.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 33,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 20,80 EUR je Varta-Aktie an.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 185,29 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 12.11.2024 dürfte Varta die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Varta im Jahr 2023 -1,844 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

