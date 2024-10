Varta Aktie News: Varta wird am Vormittag ausgebremst

Kursentwicklung

Die Aktie von Varta gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Varta-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 3,23 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 3,23 EUR. Die Varta-Aktie sank bis auf 3,16 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,16 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.989 Varta-Aktien.

Bei einem Wert von 24,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.11.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Varta-Aktie derzeit noch 646,60 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 0,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2024). Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 325,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 erhielten Varta-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,67 EUR.

Varta ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Varta mit einem Umsatz von insgesamt 215,06 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,22 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 30,96 Prozent gesteigert.

Die Varta-Bilanz für Q3 2024 wird am 13.11.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 18.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Varta.

Laut Analysten dürfte Varta im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR einfahren.

