Varta Aktie News: Varta büßt am Nachmittag ein

Die Aktie von Varta gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Varta-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 21,42 EUR nach.

Um 15:49 Uhr ging es für die Varta-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 21,42 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Varta-Aktie bisher bei 21,33 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,66 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26.454 Varta-Aktien.

Bei 30,57 EUR markierte der Titel am 24.11.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 42,72 Prozent Plus fehlen der Varta-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.06.2023 bei 13,83 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 20,00 EUR je Varta-Aktie an.

Am 13.05.2022 äußerte sich Varta zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,15 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 185,29 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 185,29 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 28.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Varta-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.03.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -2,114 EUR ausweisen wird.

