Varta Aktie News: Varta verbilligt sich am Donnerstagvormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 21,65 EUR.

Die Varta-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 0,3 Prozent auf 21,65 EUR nach. In der Spitze büßte die Varta-Aktie bis auf 21,65 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,66 EUR. Zuletzt wechselten 1.954 Varta-Aktien den Besitzer.

Bei 30,57 EUR erreichte der Titel am 24.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 41,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.06.2023 bei 13,83 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Varta-Aktie mit einem Verlust von 36,14 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 20,00 EUR an.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,15 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 185,29 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Varta am 28.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,114 EUR je Aktie in den Varta-Büchern.

