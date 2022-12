Varta Aktie News: Varta am Nachmittag im Aufwind

Um 04:22 Uhr ging es für das Varta-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 22,70 EUR. Bei 23,26 EUR markierte die Varta-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,75 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 67.418 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 118,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.01.2022). Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 80,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,25 EUR. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 2,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,30 EUR.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Varta noch ein Gewinn pro Aktie von 0,60 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,30 Prozent auf 185,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Varta 204,30 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.03.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 28.03.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Varta im Jahr 2021 3,03 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

