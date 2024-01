Varta Aktie News: Varta zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von Varta gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 17,76 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 17,76 EUR zu. Bei 17,91 EUR erreichte die Varta-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 17,84 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Varta-Aktie belief sich zuletzt auf 1.516 Aktien.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Varta-Aktie somit 41,39 Prozent niedriger. Am 01.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,83 EUR ab. Abschläge von 22,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,00 EUR.

Am 13.05.2022 legte Varta die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 185,29 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 28.03.2024 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 27.03.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Varta einen Verlust von -2,260 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

