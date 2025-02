Varta Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Varta

Notierung im Blick

Die Aktie von Varta gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 23,5 Prozent auf 1,30 EUR.

Die Varta-Aktie notierte um 16:07 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 23,5 Prozent auf 1,30 EUR. Die Varta-Aktie sank bis auf 1,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.373.413 Varta-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,89 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Varta-Aktie mit einem Kursplus von 1.121,92 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,57 EUR. Dieser Wert wurde am 23.01.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Varta-Aktie 128,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Varta-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Varta-Aktie bei 7,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Varta am 14.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 EUR gegenüber -0,13 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 215,06 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 215,06 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Varta am 27.03.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Varta im Jahr 2023 -2,295 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

