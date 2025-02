Varta Aktie News: Varta verliert am Montagvormittag kräftig

Notierung im Fokus

Die Aktie von Varta gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 5,5 Prozent auf 1,61 EUR.

Das Papier von Varta befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 5,5 Prozent auf 1,61 EUR ab. Der Kurs der Varta-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,50 EUR nach. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,55 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 331.975 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2024 markierte das Papier bei 15,89 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 889,10 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,57 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 64,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Varta-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,50 EUR an.

Am 14.11.2023 legte Varta die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Varta -0,13 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 215,06 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 215,06 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Varta dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --2,295 EUR je Varta-Aktie.

