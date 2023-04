Varta Aktie News: Varta verliert am Mittag

Aktien in diesem Artikel Varta 25,29 EUR

Der Varta-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 24,76 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Varta-Aktie bis auf 24,63 EUR. Mit einem Wert von 24,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Varta-Aktie belief sich zuletzt auf 12.429 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.04.2022 bei 92,66 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 73,28 Prozent hinzugewinnen. Am 29.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Varta-Aktie im Durchschnitt mit 26,30 EUR.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Varta wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 26.04.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 08.05.2024 dürfte Varta die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Varta-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 3,03 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

