Varta Aktie News: Varta tendiert am Vormittag fester

Die Aktie von Varta gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Varta-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.

Die Varta-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 9,32 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Varta-Aktie bei 9,34 EUR. Bei 9,34 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Varta-Aktie belief sich zuletzt auf 21.442 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,57 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.04.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 163,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 7,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 25,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Varta-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,00 EUR.

Am 15.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Varta.

Experten gehen davon aus, dass Varta im Jahr 2023 -2,295 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

