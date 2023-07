Varta Aktie News: Varta am Montagmittag stabil

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 22,31 EUR an der Tafel.

Die Varta-Aktie bewegte sich um 11:46 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 22,31 EUR. Die Varta-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,50 EUR an. In der Spitze büßte die Varta-Aktie bis auf 21,99 EUR ein. Bei 22,13 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 22.178 Varta-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.08.2022 bei 82,78 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Varta-Aktie mit einem Kursplus von 271,04 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.06.2023 bei 13,83 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Varta-Aktie derzeit noch 38,03 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 21,90 EUR.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Varta hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 185,29 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.08.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Varta rechnen Experten am 09.08.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,634 EUR je Varta-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Varta-Aktie verbucht leichten Gewinn: Varta will in Ellwangen 88 Stellen streichen

Mai 2023: Experten empfehlen Varta-Aktie mehrheitlich zum Verkauf

Hot Stocks heute: Liquiditätsentzug - Funkwerk bietet 7% Dividende - Varta erholt sich, keine Trendwende!