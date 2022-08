Varta Aktie News: Varta am Mittag schwächer

Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 1,5 Prozent auf 71,52 EUR. In der Spitze büßte die Varta-Aktie bis auf 70,90 EUR ein. Bei 71,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 37.959 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (137,50 EUR) erklomm das Papier am 25.08.2021. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Varta-Aktie mit einem Kursplus von 47,99 Prozent wieder erreichen. Am 12.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 67,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 5,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 80,20 EUR an.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 185,29 EUR – eine Minderung von 9,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 204,30 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Varta am 15.11.2022 vorlegen. Die Veröffentlichung der Varta-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 15.11.2023.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,03 EUR je Varta-Aktie belaufen.

