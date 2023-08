Varta Aktie News: Varta am Nachmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von Varta gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 20,42 EUR.

Die Varta-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr um 1,2 Prozent auf 20,42 EUR ab. Im Tief verlor die Varta-Aktie bis auf 20,17 EUR. Bei 20,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Varta-Aktien beläuft sich auf 29.238 Stück.

Bei 74,06 EUR erreichte der Titel am 26.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 262,68 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,83 EUR. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Varta-Aktie bei 20,80 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Varta am 13.05.2022. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Varta noch ein Gewinn pro Aktie von 0,15 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 185,29 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 185,29 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 14.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 12.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Varta.

Analysten gehen davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -1,844 EUR je Aktie ausweisen dürften.

