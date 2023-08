Varta Aktie News: Varta zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

Varta im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Varta. Die Varta-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 21,18 EUR.

Das Papier von Varta legte um 09:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 21,18 EUR. Bei 21,18 EUR erreichte die Varta-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.696 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 26.08.2022 markierte das Papier bei 74,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Varta-Aktie 249,67 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.06.2023 bei 13,83 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Varta-Aktie mit einem Verlust von 34,73 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 20,80 EUR.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Varta ein EPS von 0,15 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 185,29 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Varta am 14.11.2023 präsentieren. Am 12.11.2024 wird Varta schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,844 EUR je Aktie in den Varta-Büchern.

