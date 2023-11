Varta Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Varta

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Varta gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Varta befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,0 Prozent auf 20,57 EUR ab.

Die Varta-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 3,0 Prozent auf 20,57 EUR nach. Der Kurs der Varta-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,51 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,06 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 31.586 Varta-Aktien den Besitzer.

Bei 30,57 EUR erreichte der Titel am 24.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 48,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.06.2023 bei 13,83 EUR. Abschläge von 32,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 20,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Varta am 13.05.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 185,29 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.03.2024 erwartet. Am 27.03.2025 wird Varta schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Varta im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,114 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Handel in Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Zuschläge

Varta-Aktie leichter: DZ Bank hebt fairen Wert für Varta an

Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsende im Plus