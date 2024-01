Varta Aktie News: Varta am Donnerstagnachmittag tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 17,76 EUR ab.

Die Varta-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 0,9 Prozent auf 17,76 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Varta-Aktie bis auf 17,53 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,77 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 24.271 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 30,30 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 70,66 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,83 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 22,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 20,00 EUR.

Am 13.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Varta hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 185,29 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.03.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 27.03.2025 dürfte Varta die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,260 EUR je Varta-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

