Varta Aktie News: Varta am Dienstagmittag im Bärenmodus

Die Aktie von Varta gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Varta-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 8,9 Prozent auf 1,20 EUR abwärts.

Das Papier von Varta befand sich um 12:03 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 8,9 Prozent auf 1,20 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Varta-Aktie bis auf 1,12 EUR. Bei 1,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Tradegate 581.919 Varta-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 15,89 EUR erreichte der Titel am 07.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1.220,45 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,57 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Varta-Aktie 52,62 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Varta 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Varta-Aktie bei 7,50 EUR.

Varta ließ sich am 14.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Varta hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,13 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 215,06 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 215,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2025 erfolgen.

In der Varta-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,295 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

