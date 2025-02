Varta Aktie News: Varta gibt am Dienstagvormittag deutlich nach

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Varta gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Varta-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 9,2 Prozent auf 1,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:21 Uhr 9,2 Prozent auf 1,20 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Varta-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,12 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 1,30 EUR. Zuletzt wechselten 309.246 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2024 markierte das Papier bei 15,89 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1.224,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Varta-Aktie. Am 23.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,57 EUR. Mit Abgaben von 52,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Varta-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,50 EUR an.

Am 14.11.2023 äußerte sich Varta zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 EUR gegenüber -0,13 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 215,06 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 215,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Varta am 27.03.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Varta im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR einfahren.

