Varta Aktie News: Varta am Vormittag tiefer

Die Aktie von Varta gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Varta-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 13,87 EUR.

Die Varta-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 1,1 Prozent auf 13,87 EUR nach. Bei 13,80 EUR markierte die Varta-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,83 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.898 Varta-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.04.2023 bei 25,61 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 84,71 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.03.2024 bei 13,09 EUR. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 5,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2022. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,75 EUR je Varta-Aktie an.

Varta gewährte am 13.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 185,29 EUR gegenüber 185,29 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Varta dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.03.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -2,468 EUR je Aktie in den Varta-Büchern.

