Varta Aktie News: Varta tendiert am Mittag nordwärts

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Varta. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 20,33 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:45 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 20,33 EUR zu. Die Varta-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 20,77 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.271 Varta-Aktien.

Am 26.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 74,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 264,29 Prozent hinzugewinnen. Am 01.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,83 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Varta-Aktie 32,00 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 20,80 EUR je Varta-Aktie aus.

Am 13.05.2022 legte Varta die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 185,29 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 185,29 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Varta dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,844 EUR je Aktie in den Varta-Büchern.

