Varta Aktie News: Varta verzeichnet am Montagmittag Verluste

Varta im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 17,40 EUR.

Die Varta-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:46 Uhr um 2,8 Prozent auf 17,40 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Varta-Aktie bisher bei 17,14 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,73 EUR. Von der Varta-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 47.597 Stück gehandelt.

Bei 56,78 EUR markierte der Titel am 24.09.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Varta-Aktie 226,32 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 01.06.2023 auf bis zu 13,83 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,55 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 20,80 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Varta am 13.05.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 185,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 185,29 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 12.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Varta.

Analysten gehen davon aus, dass Varta 2023 einen Verlust in Höhe von -2,010 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Verluste in Frankfurt: SDAX schlussendlich leichter

XETRA-Handel SDAX präsentiert sich am Donnerstagnachmittag leichter

Börse Frankfurt: Das macht der SDAX aktuell