Varta Aktie News: Varta am Vormittag mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Varta. Zum Vortag unverändert notierte die Varta-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 17,89 EUR.

Die Varta-Aktie bewegte sich um 09:03 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 17,89 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Varta-Aktie bisher bei 17,89 EUR. Der Kurs der Varta-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 17,70 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,73 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.649 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,78 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 217,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Varta-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,83 EUR am 01.06.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Varta-Aktie wird bei 20,80 EUR angegeben.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Varta 0,15 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 185,29 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 185,29 EUR erwirtschaftet worden.

Varta wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 14.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Varta im Jahr 2023 -2,010 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

