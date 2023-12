Varta Aktie News: Varta am Montagvormittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 20,31 EUR abwärts.

Die Varta-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 17:35 Uhr um 1,9 Prozent auf 20,31 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Varta-Aktie bis auf 20,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,49 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Varta-Aktien beläuft sich auf 47.791 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 30,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,19 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 01.06.2023 auf bis zu 13,83 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Varta-Aktie mit einem Verlust von 31,93 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Varta-Aktie im Durchschnitt mit 20,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Varta am 13.05.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 EUR, nach 0,15 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 185,29 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Varta am 28.03.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 27.03.2025 werfen.

In der Varta-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,260 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

