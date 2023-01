Varta Aktie News: Varta am Donnerstagmittag gefragt

Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 3,1 Prozent im Plus bei 27,26 EUR. Kurzfristig markierte die Varta-Aktie bei 27,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 26,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 78.569 Varta-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (100,95 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 73,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,60 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 27,30 EUR.

Varta veröffentlichte am 13.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Varta mit einem Umsatz von insgesamt 185,29 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,30 EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,30 Prozent verringert.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.03.2023 veröffentlicht. Am 28.03.2024 wird Varta schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 3,03 EUR je Aktie in den Varta-Büchern.

