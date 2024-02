Varta Aktie News: Varta am Nachmittag im Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,9 Prozent auf 14,77 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 14,77 EUR. Im Tief verlor die Varta-Aktie bis auf 14,61 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,08 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 91.356 Varta-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 30,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 105,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 02.06.2023 Kursverluste bis auf 13,83 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 6,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Varta-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Analysten bewerten die Varta-Aktie im Durchschnitt mit 19,75 EUR.

Varta veröffentlichte am 13.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Varta noch ein Gewinn pro Aktie von 0,15 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 185,29 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 185,29 EUR eingefahren.

Am 28.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Varta veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 27.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Varta.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Varta-Verlust in Höhe von -2,468 EUR je Aktie aus.

