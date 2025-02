Varta Aktie News: Anleger decken sich am Mittag mit Varta ein

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Varta. Zuletzt konnte die Aktie von Varta zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 9,0 Prozent auf 1,21 EUR.

Das Papier von Varta konnte um 12:04 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 9,0 Prozent auf 1,21 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Varta-Aktie bisher bei 1,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,15 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Varta-Aktien beläuft sich auf 407.770 Stück.

Bei 15,89 EUR markierte der Titel am 07.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 1.210,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 0,57 EUR fiel das Papier am 23.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 52,97 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Varta 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,50 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Varta am 14.11.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Varta ein EPS von -0,13 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Varta 215,06 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 215,06 Mio. EUR umgesetzt worden.

Varta wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 vorlegen.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,295 EUR je Varta-Aktie belaufen.

