Varta Aktie News: Varta am Freitagnachmittag in Rot

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 71,84 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Varta-Aktie bei 71,78 EUR. Mit einem Wert von 72,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 15.585 Varta-Aktien den Besitzer.

Am 02.09.2021 erreichte der Anteilsschein mit 136,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 47,25 Prozent Plus fehlen der Varta-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2022 (67,88 EUR). Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 5,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 80,20 EUR.

Am 13.05.2022 hat Varta in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,60 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 185,29 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 204,30 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 15.11.2022 terminiert. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 15.11.2023 werfen.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 3,03 EUR je Varta-Aktie.

