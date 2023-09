Varta Aktie News: Varta gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Aktie im Blick

Die Aktie von Varta gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Varta-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 17,20 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 11:46 Uhr sprang die Varta-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 17,20 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Varta-Aktie bei 17,57 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 25.539 Varta-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.09.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 57,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,83 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 24,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Varta-Aktie bei 20,80 EUR.

Am 13.05.2022 lud Varta zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Varta 0,15 EUR je Aktie verdient. Varta hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 185,29 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Varta am 14.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Laut Analysten dürfte Varta im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,010 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Börse Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer

Verluste in Frankfurt: SDAX schlussendlich leichter

XETRA-Handel SDAX präsentiert sich am Donnerstagnachmittag leichter