Varta Aktie News: Varta am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie von Varta zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Varta-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 17,24 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Varta-Papiere um 15:50 Uhr 0,5 Prozent. Die Varta-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 17,57 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,00 EUR. Von der Varta-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 35.783 Stück gehandelt.

Am 27.09.2022 markierte das Papier bei 40,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 132,19 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 13,83 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.06.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Varta-Aktie mit einem Verlust von 19,81 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 20,80 EUR für die Varta-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Varta am 13.05.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 185,29 EUR, gegenüber 185,29 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Varta dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2024 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,010 EUR je Varta-Aktie.

