Varta Aktie News: Varta am Dienstagnachmittag höher

Die Aktie von Varta gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 15,17 EUR zu.

Die Varta-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 15,17 EUR. Die Varta-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,48 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,86 EUR. Bisher wurden heute 117.836 Varta-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 30,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 99,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 02.06.2023 Kursverluste bis auf 13,83 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Varta-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,75 EUR für die Varta-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Varta am 13.05.2022. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Varta 0,15 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 185,29 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 185,29 EUR erwirtschaftet hatte.

Varta wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.03.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --2,468 EUR je Varta-Aktie.

