Varta Aktie News: Varta am Dienstagvormittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Varta. Zuletzt stieg die Varta-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 14,95 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die Varta-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 14,95 EUR zu. Der Kurs der Varta-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,00 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,86 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.511 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 30,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Varta-Aktie ist somit 102,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,83 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 7,53 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Varta-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Varta 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,75 EUR für die Varta-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Varta am 13.05.2022 vor. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Varta 0,15 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 185,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Varta 185,29 EUR umgesetzt.

Am 28.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Varta veröffentlicht werden. Am 27.03.2025 wird Varta schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,468 EUR je Varta-Aktie belaufen.

