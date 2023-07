Varta Aktie News: Varta verbilligt sich am Donnerstagmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Varta gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 21,30 EUR.

Die Varta-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 21,30 EUR abwärts. Bei 21,06 EUR markierte die Varta-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 21,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 28.994 Varta-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 82,78 EUR erreichte der Titel am 06.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 288,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,83 EUR am 01.06.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Varta-Aktie 54,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 21,80 EUR.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 185,29 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 185,29 EUR eingefahren.

Am 11.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Varta veröffentlicht werden. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Varta möglicherweise am 09.08.2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,796 EUR je Aktie in den Varta-Büchern.

