Varta Aktie News: Anleger schicken Varta am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Varta. Der Varta-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 21,10 EUR.

Die Varta-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 21,10 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Varta-Aktie bisher bei 21,09 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,30 EUR. Von der Varta-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.272 Stück gehandelt.

Am 06.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 82,78 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 292,32 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,83 EUR. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Varta-Aktie 52,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 21,80 EUR für die Varta-Aktie aus.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Varta 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 185,29 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 185,29 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Varta am 11.08.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 09.08.2024.

2023 dürfte Varta einen Verlust von -1,634 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

