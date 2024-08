Varta Aktie News: Varta am Mittag im Minus

Varta im Blick

Die Aktie von Varta gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 1,94 EUR.

Die Aktie verlor um 11:39 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 1,94 EUR. Die Abwärtsbewegung der Varta-Aktie ging bis auf 1,90 EUR. Bei 1,94 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 133.069 Varta-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,13 EUR) erklomm das Papier am 17.11.2023. 1.145,74 Prozent Plus fehlen der Varta-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,76 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 60,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Varta-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,67 EUR je Varta-Aktie aus.

Am 14.11.2023 legte Varta die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Varta ein EPS von -0,93 EUR in den Büchern gestanden. Varta hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 215,06 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 30,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 164,22 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Varta dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 30.08.2024 präsentieren. Am 18.11.2025 wird Varta schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -2,295 EUR je Varta-Aktie.

Redaktion finanzen.net

