Varta Aktie News: Varta verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

Die Varta-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 28,73 EUR. Bei 28,73 EUR markierte die Varta-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 29,19 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 9.184 Varta-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2021 bei 135,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 78,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.10.2022 (26,62 EUR). Mit Abgaben von 7,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Varta-Aktie bei 48,75 EUR.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Varta 0,60 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 185,29 EUR, gegenüber 204,30 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,30 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Varta am 15.11.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 15.11.2023 erwartet.

Experten taxieren den Varta-Gewinn für das Jahr 2021 auf 3,03 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Varta-Aktie dennoch freundlich: Hauck Aufhäuser IB senkt Varta auf 'Sell'

Varta-Aktie letztlich an der Nulllinie: Varta meldet rote Zahlen für das dritte Quartal - Umsatzrückgang

Varta-Aktie tiefrot: Varta-CEO Schein tritt mit sofortiger Wirkung zurück

Ausgewählte Hebelprodukte auf Varta AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varta AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varta AG

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com