Varta Aktie News: Varta büßt am Nachmittag ein

Die Aktie von Varta gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 20,67 EUR.

Die Aktie verlor um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 20,67 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Varta-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 20,45 EUR aus. Bei 20,83 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24.560 Varta-Aktien.

Bei 30,30 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 31,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 13,83 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.06.2023). Mit Abgaben von 33,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 20,00 EUR für die Varta-Aktie.

Am 13.05.2022 hat Varta in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR im Vergleich zu 185,29 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 28.03.2024 terminiert. Varta dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.03.2025 präsentieren.

In der Varta-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,114 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

