Varta Aktie News: Varta am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Varta. Zuletzt wies die Varta-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 20,99 EUR nach oben.

Um 09:03 Uhr konnte die Aktie von Varta zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 20,99 EUR. Im Tageshoch stieg die Varta-Aktie bis auf 21,12 EUR. Bei 20,83 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.216 Varta-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 30,30 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Varta-Aktie damit 30,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 13,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 34,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Varta-Aktie bei 20,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Varta am 13.05.2022. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Varta 0,15 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 185,29 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 185,29 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Varta am 28.03.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

In der Varta-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -2,114 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

