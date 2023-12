Varta Aktie News: Varta am Mittwochvormittag stärker

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Varta. Die Aktionäre schickten das Papier von Varta nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 20,57 EUR.

Um 09:04 Uhr ging es für das Varta-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 20,57 EUR. Die Varta-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 20,63 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 20,42 EUR. Bisher wurden via XETRA 7.480 Varta-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 30,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Varta-Aktie 47,30 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,83 EUR. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 32,79 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 20,00 EUR.

Varta gewährte am 13.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 185,29 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 185,29 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.03.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Varta-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -2,260 EUR je Varta-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Kursplus

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX sackt letztendlich ab