Varta Aktie News: Varta am Mittwochmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Varta gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 14,95 EUR.

Das Papier von Varta gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 14,95 EUR abwärts. Im Tief verlor die Varta-Aktie bis auf 14,93 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,25 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 28.975 Varta-Aktien.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,30 EUR an. Mit einem Zuwachs von 102,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 02.06.2023 Kursverluste bis auf 13,83 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Varta-Aktie mit einem Verlust von 7,49 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Varta-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,75 EUR.

Am 13.05.2022 äußerte sich Varta zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Varta mit einem Umsatz von insgesamt 185,29 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 185,29 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.03.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -2,468 EUR je Varta-Aktie.

