Varta Aktie News: Varta am Mittag im Minusbereich

Die Varta-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 23,16 EUR. Die Abwärtsbewegung der Varta-Aktie ging bis auf 23,16 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,29 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 47.994 Varta-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 99,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.04.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 76,82 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,60 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Varta-Aktie 7,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,70 EUR je Varta-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Varta am 13.05.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,30 Prozent auf 185,29 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 204,30 EUR gelegen.

Die Varta-Bilanz für Q4 2022 wird am 30.03.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 3,03 EUR je Varta-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Varta-Aktie

Varta-Aktie schließt mit Gewinnen: Einigung mit Banken auf Umbaukonzept

Varta-Aktie verliert: Varta besorgt sich fast 51 Millionen Euro mit Kapitalerhöhung

Rheinmetall dürfte Sprung in DAX schaffen - Bewegung auch in MDAX, SDAX, TecDAX erwartet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Varta AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varta AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Varta AG

Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com