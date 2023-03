Varta Aktie News: Varta am Nachmittag billiger

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 23,22 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Varta-Aktie bei 23,04 EUR. Bei 24,29 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Varta-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 69.984 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 99,90 EUR erreichte der Titel am 06.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 76,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 7,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,70 EUR für die Varta-Aktie aus.

Varta gewährte am 13.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,60 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 185,29 EUR – eine Minderung von 9,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 204,30 EUR eingefahren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Varta wird am 30.03.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je Varta-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 3,03 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MDart10 / Shutterstock.com