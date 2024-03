Varta Aktie News: Varta verteuert sich am Nachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Varta zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,1 Prozent im Plus bei 14,78 EUR.

Um 15:49 Uhr konnte die Aktie von Varta zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,1 Prozent auf 14,78 EUR. Die Varta-Aktie legte bis auf 15,04 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 14,43 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 116.955 Varta-Aktien.

Bei 25,61 EUR erreichte der Titel am 19.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 73,27 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,09 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 12,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 erhielten Varta-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,75 EUR an.

Am 13.05.2022 legte Varta die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 185,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Varta 185,29 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 07.05.2025 dürfte Varta die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Varta einen Verlust von -2,468 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

