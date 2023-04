Varta Aktie News: Varta am Nachmittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel Varta 23,34 EUR

Die Varta-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 3,1 Prozent auf 23,52 EUR ab. In der Spitze fiel die Varta-Aktie bis auf 22,03 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,07 EUR. Bisher wurden via XETRA 401.122 Varta-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.06.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,46 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 74,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Varta-Aktie. Am 29.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Varta-Aktie derzeit noch 8,89 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,26 EUR an.

Am 13.05.2022 legte Varta die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor.

Voraussichtlich am 15.05.2023 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Varta-Anleger Experten zufolge am 08.05.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 3,03 EUR je Varta-Aktie.

