Varta Aktie News: Varta am Vormittag mit Kursplus

Die Aktie legte um 28.07.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 75,66 EUR zu. Bei 75,92 EUR markierte die Varta-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.036 Varta-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 165,90 EUR. Der derzeitige Kurs der Varta-Aktie liegt somit 54,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.05.2022 bei 67,88 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Varta-Aktie mit einem Verlust von 11,46 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 91,83 EUR für die Varta-Aktie.

Am 12.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Varta ein EPS von 0,60 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR im Vergleich zu 204,30 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Varta am 11.08.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 10.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Varta.

Den erwarteten Gewinn je Varta-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 3,03 EUR fest.

