Varta Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Varta

Die Aktie von Varta gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Varta befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 21,85 EUR ab.

Die Varta-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 21,85 EUR. Die Varta-Aktie sank bis auf 21,61 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,61 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.652 Varta-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.08.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 278,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Varta-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.06.2023 bei 13,83 EUR. Abschläge von 36,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,80 EUR an.

Varta gewährte am 13.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 185,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Varta 185,29 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 11.08.2023 dürfte Varta Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Am 09.08.2024 wird Varta schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -1,777 EUR je Varta-Aktie in den Büchern stehen.

