Varta Aktie News: Investoren fliehen am Mittwochnachmittag aus Varta

Der Varta-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 9,6 Prozent auf 32,23 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Varta-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,60 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 542.491 Varta-Aktien umgesetzt.

Bei 135,60 EUR markierte der Titel am 30.10.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 76,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Varta-Aktie. Am 28.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 1,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,00 EUR je Varta-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Varta am 13.05.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,30 Prozent auf 185,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 204,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Varta am 15.11.2022 vorlegen. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Varta möglicherweise am 15.11.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Varta im Jahr 2021 3,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

