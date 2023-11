Varta Aktie News: Varta am Dienstagvormittag mit Einbußen

Varta im Fokus

Die Aktie von Varta gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Varta gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 20,39 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 20,39 EUR. Die Varta-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 20,39 EUR ab. Bei 20,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Varta-Aktien beläuft sich auf 1.666 Stück.

Bei 30,30 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 48,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,83 EUR am 01.06.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 32,20 Prozent könnte die Varta-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Varta-Aktie wird bei 20,00 EUR angegeben.

Varta ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Varta hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,15 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR im Vergleich zu 185,29 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.03.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Varta rechnen Experten am 27.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Varta einen Verlust von -2,114 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

