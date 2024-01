Varta Aktie News: Varta am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Varta. Die Varta-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 17,58 EUR abwärts.

Die Varta-Aktie wies um 09:03 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 17,58 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Varta-Aktie bisher bei 17,58 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,74 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Varta-Aktien beläuft sich auf 6.557 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 30,30 EUR. Gewinne von 72,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2023 (13,83 EUR). Mit Abgaben von 21,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 20,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Varta am 13.05.2022. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Varta 0,15 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 185,29 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Varta 185,29 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 28.03.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Varta rechnen Experten am 27.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Varta einen Verlust von -2,260 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

