Varta Aktie News: Varta gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Aktie von Varta zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Varta-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 15,39 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Varta-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 15,39 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Varta-Aktie bisher bei 15,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,11 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 39.814 Varta-Aktien.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 30,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Varta-Aktie somit 49,21 Prozent niedriger. Bei 13,83 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Varta-Aktie 11,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 EUR an Varta-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,75 EUR an.

Am 13.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Varta in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 185,29 EUR im Vergleich zu 185,29 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Varta am 28.03.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 27.03.2025 dürfte Varta die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Varta im Jahr 2023 -2,468 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

